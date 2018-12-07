После расторжения договоров подрядчики побросали работу в рязанских дворах

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-07T15:58:01+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что администрация Рязани расторгла договора с подрядчиками (ООО «Ряззеленстрой» и ООО «Капиталстрой»), которые должны были создать более 90 парковочных зон во дворах города.

После расторжения соглашения подрядчики бросили работу, несмотря на то, что в некоторых дворах, разрытые ямы и кучи песка создают огромные неудобства для их жителей. Автомобилистам не только не предоставили новые парковочные места, но и лишили прежних. В частности, речь идет о дворах домов № 10 корпус 2 и № 10 корпус 1 на улице Солнечной.

Игорь Ковалев, который исполняет обязанности заместителя главы администрации после увольнения Владимира Луканцова (задержки возникли, когда последний еще был в должности), заявил, что вместе с коллегами сделает все, чтобы недобросовестные подрядчики больше не участвовали в городских конкурсах.

В настоящее время представители администрации объезжают дворы, чтобы определить все недоработки. На следующей неделе рязанцам обещают устранить неудобства.