2019-07-05T10:15:25+03:00
Экономика

Стала известна причина убыточности рязанского МП, занимающегося эвакуацией автомобилей

В администрации города состоялось заседание, посвященное итогам финансово-хозяйственной деятельности МУПов
Александр РАДЫГИН
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У муниципальных эвакуаторщиков слишком много конкурентов на рынке данных услуг. Отсюда и убытки.У муниципальных эвакуаторщиков слишком много конкурентов на рынке данных услуг. Отсюда и убытки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель МП «МКЦ» (Муниципальный коммерческий центр) Вадим Трубицын на заседании в администрации города рассказал о причинах убытков предприятия за 2018 год. Напомним, основным видом деятельности МП является эвакуация задержанных и бесхозяйных автомобилей на специализированную автостоянку, их хранение, а также эксплуатация парковок и автостоянок.

По словам Трубицына, одна из основных причин убыточности организации — высокая конкуренция на рынке услуг.

Чтобы улучшить финансово-экономическое состояние, на предприятие идет сокращение штатов, обновляется автопарк и улучшается взаимодействие с ГИБДД.

Однако, участники совещания заинтересовались активами предприятия, а также платными стоянками, которые находятся на его балансе. И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поручил руководству МП «МКЦ» предоставить список непрофильных активов предприятия, чтобы вместе с депутатами определить их дальнейшее использование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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