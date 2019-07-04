Директор РМПТС рассказал, почему предприятие работает с убытками

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-04T08:23:31+03:00

Директор РМПТС Роман Степанушкин рассказал, что убытки предприятия связаны со снижением доходов от основной деятельности. Фото: администрация Рязани.

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3 июля в администрации Рязани подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия РМПТС за 2018 год.

Во время доклада директор МУПа Роман Степанушкин сообщил, что убытки предприятия связаны со снижением доходов от основной деятельности. В частности, из-за недополучения доходов от объектов, которые в 2018 году не потребляли теплоресурсы. По его мнению, это одна из главных причин.

Кроме того, в конце года у предприятия были внеплановые расходы во время реализации некоторых муниципальных программ. Например, при ремонте дворов РМПТС внепланово провело сопутствующий ремонт сетей с последующим благоустройством.

В свою очередь, и.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров отметил большую задолженность населения перед предприятием – порядка 600 млн рублей. Половина этого долга тянется уже более трех лет.

- Необходимо усилить претензионную работу вплоть до обращения в суд с заявлением о признании злостных неплательщиков банкротами, – заявил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU