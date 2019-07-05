На перекрестке двух улиц центра Рязани закрыли движение транспорта
На перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта закрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей города, причина закрытия – ремонт теплотрассы. Автомобилистам необходимо искать места объезда до 12 июля 24:00.
На время ремонтных работ на данном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Администрация города обращается к автовладельцам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU