На перекрестке двух улиц центра Рязани закрыли движение транспорта

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-05T16:23:15+03:00

По информации властей, дорога будет перекрыта неделю. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта закрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей города, причина закрытия – ремонт теплотрассы. Автомобилистам необходимо искать места объезда до 12 июля 24:00.

На время ремонтных работ на данном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автовладельцам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU