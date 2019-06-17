Из-за пестицидов на полях в Пронском районе продолжают гибнуть пчелы

СЕГОДНЯ 05:29 2019-06-17T05:31:07+03:00

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В Пронском районе продолжают гибнуть пчелы, сообщает издательство «Пресса». Ранее сообщалось о массовой гибели пчел в Березовском поселении, а в начале июня стало известно, что беда пришла и к альютовцам.

10 июня пчеловоды Альютовского поселения обратились к депутату районной Думы Александру Некрасову с просьбой обратить внимание на проблему. Почему разрешено опылять гербицидами посевы во время цветения, когда пчелы особенно активны. Крупные сельхозпредприятия Пронского района накануне работ с гербицидами объявляют о планируемой обработке через местную прессу, но соблюдают лишь формальность.

– Но как нам быть, если сроки работ в некоторых из предприятий продлятся аж до 30 августа, – спрашивает Николай Чебурин. Накануне они с супругой собрали у летков восьми своих ульев три ведра мертвых пчел. – Шесть пчелосемей погибло у Андрея Судьина, двадцать – у Юрия Левина; почти пятидесяти ульев лишился Александр Сумин, у Александра Литвинова теперь нет почти тридцати пчелосемей.

– Есть надежда, что матки все-таки выживут и дадут новый приплод жизнеспособных особей, – говорит другой пчеловод из Альютова, Александр Литвинов. – Но это не дело, что каждый год мы испытываем стресс по одному и тому же поводу. Сейчас готовим коллективное письмо губернатору, просим запретить в области обработку полей в период цветения.

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ИСТОЧНИК KP.RU