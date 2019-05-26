На пасеке в одном из районов Рязанской области погибли все пчелы

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-26T08:39:01+03:00

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23 мая утром на пасеке у пчеловодов Волчковых из Березова Пронского района погибли все четыре пчелосемьи — Михаил Волчков восстанавливал их в течение последних четырех лет. Тогда неизвестная беда унесла у него более двадцати пчелосемей.

– Беда известна, – считает Светлана Волчкова. – Это обработка близлежащих полей гербицидами, которую фермеры проводят без оповещения.

Такого же мнения придерживаются и три других березовских пчеловода. Они также, причем в одночасье, остались без единой пчелки.

– Чтобы установить причину массовой гибели пчел, необходимо на место вызвать специалистов Пронской ветслужбы, – говорит начальник районной ветеринарной станции Виктор Жариков. – Мы отбираем материал, опечатываем ульи и отправляем пчел на анализ в Рязанскую областную лабораторию.

Жариков заявил, что им известны также случаи гибели этой весной пчелосемей в Карповском и Альютове. В Карповском уже взяли на анализы рапс с полей .Специалисты районной ветслужбы ждут результатов.

Журналисты ИД «Пресса» напоминают, что с подобной бедой столкнулись и пчеловоды Милославского района в начале мая.

- В законопослушной Германии, где рапсом засеяны огромные площади, и он используется как биотопливо, эта проблема стала настоящей напастью, - прокомментировал ситуацию пчеловод Крестовоздвиженской Полунинской монашеской общины иеромонах Гавриил (Железкин). - Немецкие пасечники буквально бегут от рапсовых полей.

ИСТОЧНИК KP.RU