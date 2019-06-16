Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Вышегородский» предупредил население и пчеловодов, что обработал пестицидами и агрохимикатами поля Рязанского района вокруг следующих населенных пунктов:
- село Вышгород;
- деревня Наумово;
- село Болошнево;
- деревня Гавердово;
- село Кораблино;
- деревня Шелудино-1;
- деревня Шелудино-2;
- деревня Зубенки;
- деревня Бежтвино;
- деревня Коротково;
- деревня Глебово;
- деревня Юрасово;
- деревня Дудкино;
- деревня Панферово;
- около санатория «Колос».
Отмечается, что поля обработали от вредителей, болезней и сорняков.
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ИСТОЧНИК KP.RU