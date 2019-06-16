Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-16T13:32:23+03:00

В последнее время в нескольких районах Рязанской области стали гибнуть пчелы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все поля засажены сельскохозяйственными культурами, и их необходимо оградить от сорняков и вредителей

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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Вышегородский» предупредил население и пчеловодов, что обработал пестицидами и агрохимикатами поля Рязанского района вокруг следующих населенных пунктов:

- село Вышгород;

- деревня Наумово;

- село Болошнево;

- деревня Гавердово;

- село Кораблино;

- деревня Шелудино-1;

- деревня Шелудино-2;

- деревня Зубенки;

- деревня Бежтвино;

- деревня Коротково;

- деревня Глебово;

- деревня Юрасово;

- деревня Дудкино;

- деревня Панферово;

- около санатория «Колос».

Отмечается, что поля обработали от вредителей, болезней и сорняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU