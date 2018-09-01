Что спасет от вымирания рязанских пчел

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-31T18:53:45+03:00

Численность пчел в Рязанской области за последний год, по оценкам научных работников регионального НИИ Пчеловодства, сократилась на треть. Фото: Марина РОМАНЕНКО

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Значение пчел переоценить трудно. Благодаря опылению насекомыми вырастают культуры, которые дают треть всего объема продовольственных ресурсов человечества – это хлеб, молоко, масло, овощи, фрукты. Потребление этих продуктов только растет с приростом населения. А вот численность пчел, например, только в Рязанской области за последний год, по оценкам научных работников регионального НИИ Пчеловодства, стала меньше почти на треть. Мы не могли оставить без внимания эту проблему и попытались разобраться, что же на самом деле убивает полосатых тружениц полей.

ПЧЕЛЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ

Пчеловодство в Рязанской области ведется в основном подсобными хозяйствами, есть лишь несколько крупных предприятий – «Рязанская пчела», Спасское и Рыбновское КФХ. Сокращение численности пчел сегодня наблюдают и те, и другие.

По словам нашего читателя, потомственного пчеловода Александра Мальцева, за последние два года из 8 пчелосемей на его пасеке осталось только две, да и те, говорит, слабенькие, вялые.

– Мне пасека досталась по наследству от отца. Главной причиной гибели наших пчел мы считаем отравление химией, которой обрабатывают поля с медоносами. Редко кто предупреждает об обработках своих полей, работы ведут ранним утром, когда начинается лет пчел, и шансов избежать контакта с отравой у насекомых практически нет. Пчелы просто не возвращаются с обработанных химикатами полей.

Специалисты подтверждают, что жесткие химикаты, которыми сейчас обрабатывают рязанские поля, это химическое оружие нервно-паралитического действия для пчел.

– Понятно, что сельхозтоваропроизводителям хочется сохранить урожай, но все же стоит подумать о глобальной проблеме экологии. В Европе, например, производители неоникотиноидов могли в свое время загубить всю отрасль своими большими деньгами, но там люди начали мыслить стратегически, поняли, какой огромный ущерб наносится, – рассказывает директор ОАО «Рязанская пчела» Надежда Капаева.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФЕРМЕРЫ

Аграрии же убеждают, что сейчас используют только щадящие средства обработки и каждый добросовестный хозяйственник обязательно предупреждает соседей-пчеловодов:

– В наше хозяйство каждый год приезжает пчеловод из Коломны. Мы высаживаем добротные поля с клевером, донником, фацелией и синяком на кормовые. Понятное дело, не обрабатываем никакой химией, сюда он ставит своих пчел. На поля с рапсом не приглашаем, их мы обрабатываем по несколько раз. Но перед обработкой полей инсектицидами наш агроном объезжает пчеловодов с предупреждением. Работы проводим после семи вечера, когда лет пчелы прекращается, и мы используем щадящие препараты, чтобы минимизировать ущерб. Ведь мы сами заинтересованы в опылении полей – получить хороший урожай клевера без пчел совершенно невозможно. И если кто-то из фермеров ведет себя иначе, допускает грубейшую ошибку, – прокомментировал Владимир Володин, директор ООО «Имени Крупской».

У более крупных хозяйств серьезно стоит проблема с информированием пчеловодов об обработках. Территориально они слишком крупные и без специальной базы пасек им сориентироваться очень сложно. Говорят, что готовы предупредить об обработке каждого, но не всегда удается:

– С централизованной системой учета, дела обстояли бы правильнее. Сейчас поля обрабатываем экологичной химией, и распыление давно ведется безопасным для пчел наземным способом, хотя с воздуха было бы проще. Даже в ущерб нашей деятельности, мы стараемся выполнить все требования пчеловодов, – рассказал нам заместитель генерального директора ОАО «Рязаньагрохим» Константин Дрожжин.

Получается, со стороны сельхозпроизводителей понимание проблемы есть, некоторые даже готовы терпеть неудобства, чтобы сохранить популяцию пчел. Экологичная химия стоит на порядок дороже жесткой, но все равно находятся сельхозпроизводители, которые закупают ее, не надеясь на дотации от государства.

– Никто пока не занимается вопросом поддержки социально-ответственных хозяйств. Как можем заметить, проблемы экологии для региона, видимо, не стоят на первом месте, – с огорчением констатирует Надежда Капаева.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПО ЦЕНЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ

Еще одной причиной гибели пчел специалисты назвали заражение ульев клещом Варроа. Паразит переносит опасные для пчел заболевания и с недавних пор сильно распространился в Рязанской области. Патоген переносится через точки пересечения насекомых, например, через цветы. Или в процессе размножения – матка при облете проходит огромные расстояния и меняет большое количество трутней, которые потом мигрируют из семьи в семью, заражая других пчел.

– Не каждый пчеловод может защитить свои пасеки. Люди часто безалаберно относятся к срокам обработки. Например, зимняя генерация пчел должна быть обработана еще до 5 августа, а у нас пчеловоды только начинают выкачивать мед. С товарным медом, естественно, ни о какой обработке не ведется речь вообще. Но пасека должна быть на первом месте, а не погоня за прибылью. Могу сказать точно, что главная причина гибели пчел – наша тотальная безграмотность, – делится с нами Надежда Михайловна.

Специалисты отмечают, что для рязанских хозяйственников остро стоит вопрос покупки качественных лекарственных препаратов, необходимых для борьбы с пчелиными паразитами. Сейчас продается много подделок. Такие лекарства только вводят в заблуждение, причем по цене вычислить контрафакт не получится, часто стоимость у него такая же, как у лицензированных средств. Специалисты утверждают, что вопрос поддельных препаратов в Рязани никак не контролируется и от обмана никто не застрахован. Можно только быть более уверенным в лекарстве, приобретая его у лицензированного продавца.

СПАСЕНИЕ ПЧЕЛ НУЖНО НАЧИНАТЬ С РЕГИСТРАЦИИ

С централизованной системой учета рязанских пасек, на отсутствие которой жалуются сельхозпроизводители, как оказалось, тоже есть трудности. А ведь регистрация пчелопасек могла бы стать первым шагом к решению проблемы сохранения полосатых. Тогда и аграрии смогут предупредить каждого пчеловода об обработке полей, и про ветеринарные проверки никто не забудет. В ОАО «Рязанская пчела» как раз ведут реестр рязанских пасек, но признают, что работа далека от завершения.

– Сказать, сколько сейчас пасек в Рязанской области, невозможно, в России редко кто регистрирует свои подсобные хозяйства. Такая у нас психология сельчанина. Да и переписчики зачастую не знают всех правил регистрации. В этом я уже убедилась на собственном опыте, – рассказывает директор предприятия Надежда Капаева.

Чтобы занести в реестр свое подсобное хозяйство нужно вложиться в регистрацию пасеки, пройти несколько проверок – это многих отпугивает. Пчеловод из Скопинского района Иван Иванович Пятин рассказал о своем опыте регистрации пчелопасеки:

– Первым делом берем в Администрации справку на собственность земельного участка с пчелами. Потом оформляем ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку. Стоит это примерно 1000-2000 руб. С этого момента вы уже на законных основаниях содержите своих пчел в личном подсобном хозяйстве. Пасеку нужно содержать в порядке, чтобы соседи не жаловались, можно штраф получить. Паспорт также понадобится, если вы решите путешествовать с ульями по местам цветения медоносов.

Чтобы выйти с медом на рынок, его нужно сдать на анализы в ветеринарную станцию. Если все хорошо, там выдадут ветеринарное свидетельство формы № 2 на реализацию меда. Стоимость процедуры оформления также около 1000 руб.

Налогов на содержание подсобных хозяйств с ленинских времен пока что никаких не вводили, но пасечники боятся, что реформы не за горами.

А КАК У НИХ?

В Рязанской области не практикуются программы закупки меда у населения для нужд области, но это, по словам пчеловодов, могло бы простимулировать официально вести пасеки.

В 2011 году областной Думой принят Закон Белгородской области «О пчеловодстве», презюмирующий создание пчелопарков, стационарных пасек, посадку энтомофильных растений. С 2010 года реализуется целевая областная программа «Школьный мед». Ежедневно в качестве дополнительного питания обучающиеся 1-11 классов получают натуральный пчелиный мед, упакованный в герметические блистеры весом 10 граммов. Поставщики меда – белгородские производители. Главная цель программы «Школьный мед» (как и программы «Школьное молоко») – обеспечение полноценного сбалансированного питания учащихся. Включение натурального меда в рацион питания обучающихся продолжается и во время летней оздоровительной кампании в пришкольных оздоровительных лагерях.

ЭТО ВАЖНО!

ПЧЕЛОВОДЫ-ХИПСТЕРЫ

Пчеловодство считается уделом пенсионеров-мужчин. Но знатоки отмечают, что успешные пасеки у тридцати-пятидесятилетних. Это очень интересное экстремальное хобби.

– Частенько приходится идти на злобный рой, – делится с нами Надежда Капаева. – Тут смелость и энергия нужны. Еще силы понадобятся для увлекательных путешествий с ульями на платформах по местам цветения медоносов. Некоторые профи зимуют в предгорьях Кавказа, например. Собирают ценный мед боярышника и акации. Далее кочуют на север по мере цветения медоносов. Но таких совсем немного.

Для таких современных пчеловодов рынок предлагает новомодную систему «Хонифлауэр» – «самостекающий мед» с напечатанных на 3D-принтере пластиковых сот.

– Понятное дело, что в промышленных масштабах к такому наш регион не готов. Даже просто внедрить пластиковые соты. Но это со временем. Главное, решить проблему с санитарией в подсобных хозяйствах. Ведь всю основу для пасеки должны проверять ветеринары, но к ним обращаются немногие, – резюмирует Надежда Михайловна.