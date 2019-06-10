Стали известны подробности гибели на Оке 14-летнего рязанца
Подросток, утонувший в Оке в минувшее воскресенье, не умел плавать. Подробности происшествия «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, 14-летний юноша пришел на Оку в районе озера Орешек вместе с друзьями. В какой-то момент неумеющий плавать подросток встал на обрыв и спрыгнул в реку. Его тут же отнесло течением от берега. Через пару минут несовершеннолетний скрылся под водой.
Очевидцы происшествия бросились спасать ребенка, но безуспешно. Извлекли из воды его уже мертвого.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти подростка, а также все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU