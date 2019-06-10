В черте Рязани на Оке утонул 14-летний подросток
9 июня в Рязани из Оки водолазы подняли тело 14-летнего подростка. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанском области. По факту обнаружения трупа проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти несовершеннолетнего, а также все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU