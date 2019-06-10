В черте Рязани на Оке утонул 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-10T09:04:36+03:00

Тело подростка наши на Оке в воскресенье. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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9 июня в Рязани из Оки водолазы подняли тело 14-летнего подростка. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанском области. По факту обнаружения трупа проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти несовершеннолетнего, а также все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU