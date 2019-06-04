2019-06-04T13:27:51+03:00
Недвижимость

Губернатор проинспектировал строительство сасовского обхода

На все работы запланировано потратить более 466 миллионов рублей
Поделиться:
Фото: минтранс Рязанской области.Фото: минтранс Рязанской области.
Изменить размер текста:

Во время рабочего визита в Сасовский район губернатор Николай Любимов осмотрел строительство дороги в обход Сасова. Сдать участок дороги, протяженность более трех километров, планировалось в декабре этого года. Проект строительства предусматривает возведение 43-метрового моста через реку Сасовку и путепровода длиной 133 метра.

В целом глава региона остался доволен увиденным, но подчеркнул, что сначала необходимо обеспечить движение транзитного транспорта для разгрузки райцентра, у уже потом делать подъезд к самому Сасову.

Напомним, строительство обхода города Сасово началось в 2007 году. Построили 4,5 километра, но из-за нехватки денег проект приостановили. В 2019 году благодаря поддержке федерального центра строительство возобновилось.

«Мы уберем весь транзитный транспорт с улиц города, что благоприятно скажется на безопасности движения и экологии», — сказал зимой во время инспекции и.о. министра транспорта Рязанской области Данил Рубцов (подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Для подрядчика обхода города Сасово нет майских праздников

Минтранс отчитался о ходе работ (подробнее).

На строительство обхода вокруг Сасова область получит 130 млн рублей

По словам губернатора, в Рязанской области до 2024 года приведут в нормативное состояние 43% автодорог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные рязанские боксеры провели утро с чемпионом мира
Рязанские электрички на три дня поменяют расписание или перестанут ходить вовсе
На Северной окружной Рязани уменьшили скорость движения
Рязанский участковый предотвратил тяжкое преступление
В рязанском райцентре за ночь вылилась половина месячной нормы осадков
Рязанская общественность против застройки высотками территории «Барса» на Есенина
У двух рязанских таксистов за нарушения отобрали автомобили
Адвокат: При обыске в квартире Игоря Ковалева не найдено ничего компрометирующего
У рязанского лагеря попытались украсть водонапорную конструкцию
В Рязани заделывают аварийные ямы на дорогах
Рязанцы могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
Рязанские добровольцы спасли от огня здание площадью 300 квадратных метров
Клещи напали еще на две сотни рязанцев
Бывший игрок рязанской футбольной команды забил за сборную России
В Рязани маршрутка наехала на пожилую женщину
Сбив на переходе рязанскую школьницу, водитель скрылся с места ДТП
Больному инсультом в Рязани впервые провели операцию по реконструкции сосудов
В Рязанской области женщину судят за незаконное получение «чернобыльских» выплат
Момент наезда на женщину в центре Рязани попал на видео