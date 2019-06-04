Губернатор проинспектировал строительство сасовского обхода

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-04T13:27:51+03:00

На все работы запланировано потратить более 466 миллионов рублей

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Во время рабочего визита в Сасовский район губернатор Николай Любимов осмотрел строительство дороги в обход Сасова. Сдать участок дороги, протяженность более трех километров, планировалось в декабре этого года. Проект строительства предусматривает возведение 43-метрового моста через реку Сасовку и путепровода длиной 133 метра.

В целом глава региона остался доволен увиденным, но подчеркнул, что сначала необходимо обеспечить движение транзитного транспорта для разгрузки райцентра, у уже потом делать подъезд к самому Сасову.

Напомним, строительство обхода города Сасово началось в 2007 году. Построили 4,5 километра, но из-за нехватки денег проект приостановили. В 2019 году благодаря поддержке федерального центра строительство возобновилось.

«Мы уберем весь транзитный транспорт с улиц города, что благоприятно скажется на безопасности движения и экологии», — сказал зимой во время инспекции и.о. министра транспорта Рязанской области Данил Рубцов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU