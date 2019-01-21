Контролировать строительство обхода города Сасово приехал и.о. министра транспорта Рязанской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-21T11:44:58+03:00

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В минувшую пятницу, 18 января, и.о. министра транспорта Рязанской области Данил Рубцов посетил строительство окружной автодороги вокруг города Сасово. Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что строительная техника подрядчика ООО «АльянсДорСтрой» приступила к работам. В настоящее времяа рабочие расчищают местность и заготавливают стройматериалы и конструкции.

Издательство «Пресса» приводит слова Рубцова:

- Мы начинали строительство обхода города Сасово в 2007 году. Построили 4,5 километра, но из-за нехватки средств проект приостановили. В 2019 году благодаря поддержке федерального центра строительство возобновилось. Мы уберем весь транзитный транспорт с улиц города, что благоприятно скажется на безопасности движения и экологии.

Напомним, что по графику строительство должно завершиться в июне следующего года.