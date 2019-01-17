В Рязанской области началось строительство обхода города Сасово

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-17T12:22:18+03:00

Новую дорогу планируется открыть в июне 2020 года

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что вокруг райцентра Сасово построят окружную автодорогу. Речь шла об участке на трассе Шацк – Касимов протяженностью более четырех километров.

Заместитель председатель городской сасовской думы Геннадий Манухин говорил осенью:

- Мы ждали этого 11 лет. Строительство дороги станет хорошей новостью не только для жителей города Сасово и Сасовского района, но и райцентров Кадом, Ермишь, Пителино.

В четверг, 17 января, издательство «Пресса» проинформировало читателей, что строительство дороги началось. Спецтехника приступила к работам в районе села Саблино.

Стоимость строительства составляет 466,5 миллиона рублей. Подрядчик – ООО «ООО «АльянсДорСтрой» (Спас-Клепики). Работы должны быть завершены в июне 2020 года.