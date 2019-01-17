2019-01-17T12:22:18+03:00
Общество

В Рязанской области началось строительство обхода города Сасово

Новую дорогу планируется открыть в июне 2020 года
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что вокруг райцентра Сасово построят окружную автодорогу. Речь шла об участке на трассе ШацкКасимов протяженностью более четырех километров.

Заместитель председатель городской сасовской думы Геннадий Манухин говорил осенью:

- Мы ждали этого 11 лет. Строительство дороги станет хорошей новостью не только для жителей города Сасово и Сасовского района, но и райцентров Кадом, Ермишь, Пителино.

В четверг, 17 января, издательство «Пресса» проинформировало читателей, что строительство дороги началось. Спецтехника приступила к работам в районе села Саблино.

Стоимость строительства составляет 466,5 миллиона рублей. Подрядчик – ООО «ООО «АльянсДорСтрой» (Спас-Клепики). Работы должны быть завершены в июне 2020 года.

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