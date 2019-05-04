Для подрядчика обхода города Сасово нет майских праздников

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-04T16:36:43+03:00

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Минтранс Рязанской области опубликовал отчет о строительстве обхода города Сасово. В нем утверждается, что работы ведутся «без перерывов на майские выходные».

Подрядчик закончил с обеими береговыми опорами моста через реку Сасовка и начал монтаж средней, основание которой находится на трехметровой глубине. Будущий путепровод через железную дорогу также постепенно обретает свои опоры. Так, за последние дни установлены четыре стойки одной из них (в проекте она - под №7).

Новая дорога протяженностью почти 4 километра пока находится на стадии отсыпки песком.

Напомним, из областного бюджета на обход выделили 130 миллионов рублей. А «разморозили» объект благодаря федеральной поддержке.

Фото: Минтранс Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU