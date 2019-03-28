На строительство обхода вокруг Сасова область получит 130 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-28T16:43:03+03:00

По словам губернатора, в Рязанской области до 2024 года приведут в нормативное состояние 43% автодорог

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На строительство автодороги Шацк — Касимов на участке обхода города Сасово из федерального бюджета выделят 130 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Николая Любимова, в Рязанской области до 2024 года приведут в нормативное состояние 43% автодорог областного и межмуниципального значения.

— Современные и безопасные дороги – это инфраструктура, от которой во многом зависит качество жизни людей, – подчеркнул Любимов.

Напомним, во время последней инспекции чиновники рязанского минтранса отметили, что строительство обхода вокруг Сасова идет с незначительным отставанием (на 1,5%) от графика работ.

ИСТОЧНИК KP.RU