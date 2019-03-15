Строительство обхода вокруг Сасова идет с отставанием от графика
Представители рязанского минтранса вновь проинспектировали строительство обхода вокруг Сасова, сообщает пресс-служба министерства. Строители уже вбили первые сваи строящегося моста, продолжают возводить земляное полотно и завозить материалы для прокладки автодороги. На объекте работают около ста человек и более пятидесяти единиц техники.
Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Представители минтранса отметили незначительное отставание (на 1,5%) от графика работ. Вместе с подрядчиком чиновники обсудили компенсационные мероприятия по вхождению в график с последующим его опережением.
Напомним, общая протяженность участка автодороги Шацк — Касимов в обход города Сасово составляет более четырех километров. По проекту, помимо дорожного полотна, он включает в себя еще два искусственных сооружения — путепровод через железную дорогу (133 метра) и мост через реку Сасовка (43 метра).
ИСТОЧНИК KP.RU