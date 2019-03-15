Строительство обхода вокруг Сасова идет с отставанием от графика

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-15T17:22:24+03:00

Чиновники рязанского минтранса обсудили с подрядчиком компенсационные мероприятия по вхождению в график с последующим его опережением

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Представители рязанского минтранса вновь проинспектировали строительство обхода вокруг Сасова, сообщает пресс-служба министерства. Строители уже вбили первые сваи строящегося моста, продолжают возводить земляное полотно и завозить материалы для прокладки автодороги. На объекте работают около ста человек и более пятидесяти единиц техники.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Представители минтранса отметили незначительное отставание (на 1,5%) от графика работ. Вместе с подрядчиком чиновники обсудили компенсационные мероприятия по вхождению в график с последующим его опережением.

Напомним, общая протяженность участка автодороги Шацк — Касимов в обход города Сасово составляет более четырех километров. По проекту, помимо дорожного полотна, он включает в себя еще два искусственных сооружения — путепровод через железную дорогу (133 метра) и мост через реку Сасовка (43 метра).

ИСТОЧНИК KP.RU