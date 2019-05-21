На оператора рязанского телеканала возле озера «Дикая утка» напал мужчина в камуфляже

21 Май 21:16 2019-05-21T21:56:43+03:00

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Продолжает накаляться ситуация вокруг озера «Дикая утка». Ранее о водоеме, который стал местом обитания птиц, в том числе внесенных в региональную Красную книгу, и который безжалостно уничтожается, сообщили Президенту РФ Владимиру Путину.

21 мая тема обсуждалась на заседании правительства Рязанской области.

- На сегодняшний день по документам озера там нет, но по факту — все признаки водного режима, - отметил губернатор Николай Любимов.

По словам Любимова, министерство природопользования потребовало от арендатора участка «немедленно прекратить засыпку территории». В противном случае власти намерены обратиться в суд. К административной ответственности арендатора уже привлекли, направив ему предписания об устранении нарушений трех статей КоАП.

Продолжение ситуация получила уже через несколько часов.

Днем во вторник, 21 мая, оператор телекомпании ТКР, снимавший материал для сюжета возле озера «Дикая утка», подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины в камуфляжной форме. Сторож – назовем его так, попытался отобрать оборудование, но встретив отпор и поняв, что его фиксирует камера, удалился. Напоследок мужчина изобразил руками неприличный жест.

стычка на озере "Дикая Утка"..

ИСТОЧНИК KP.RU