Рязанский минтранс рассказал, как идет ремонт дорог в Старожиловском районе

СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-17T07:53:44+03:00

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В Старожиловском районе приступили к ремонту автомобильных дорог, сообщает пресс-служба министерство транспорта Рязанской области. Ремонт идет на автодороге Акулово – Старожилово – Пронск: участок Акулово – Старожилово.

Как сообщили в ведомстве, генподрядчику АО «Рязаньавтодор» предстоит привести асфальтобетонное покрытие в нормативное состояние и обустроить дорогу: установить новые дорожные знаки, нанести разметку, заменить павильоны на остановках.

Сейчас на объекте работает дорожная фреза – необходимо убрать слой старого асфальта перед тем, как приступить к укладке нового покрытия.

Напомним, в Рязанской области к 2024 году доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не менее 42,76% (2 818,39 км) от общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (6 591,3 км). Для этого предстоит отремонтировать 1 374,9 км дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU