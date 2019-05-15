В мелиоративной канаве под Рязанью обнаружили тело пропавшего мужчины

15 Май 17:41 2019-05-15T17:51:21+03:00

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9 мая в городе Рыбное обнаружили тело пропавшего в конце апреля 39-летнего местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете. Напомним, мужчина 25 апреля ушел из дома и не вернулся.

— Об обстоятельствах его исчезновения сейчас говорить рано, сказал, что поедет к знакомой в Рязань, а что произошло дальше, пока неизвестно, — рассказал руководитель Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Виктор Зайцев.

По словам руководителя межрайонного следственного отдела, труп мужчины обнаружил местный житель, который ехал на рыбалку. Тело лежало в мелиоративной канаве, рядом – одежда.

— Никаких следов криминального характера на трупе не обнаружено. В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего, — продолжает Виктор Зайцев. — По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU