В Рязанской области пятый день ищут пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-29T10:29:19+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рыбном пропал 39-летний Владислав Артамонов.

В четверг, 25 апреля, мужчина вышел из своего дома в райцентре и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 165-168 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет в серую куртку, синюю футболку с желтым рисунком, темные спортивные штаны, черную бейсболку и черные кожаные туфли.

Внимание: нуждается в медицинской помощи!

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Владислава Геннадьевича, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU