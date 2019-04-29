В Рязанской области пятый день ищут пропавшего мужчину
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рыбном пропал 39-летний Владислав Артамонов.
В четверг, 25 апреля, мужчина вышел из своего дома в райцентре и с тех пор его местонахождение не известно.
Приметы: рост 165-168 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Был одет в серую куртку, синюю футболку с желтым рисунком, темные спортивные штаны, черную бейсболку и черные кожаные туфли.
Внимание: нуждается в медицинской помощи!
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Владислава Геннадьевича, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU