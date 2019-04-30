2019-04-30T11:22:28+03:00
Происшествия

В Рязанской области нашли череп и кости пропавшего без вести мужчины

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения останков
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
По предварительным данным, останки принадлежат пропавшему без вести рязанцу.По предварительным данным, останки принадлежат пропавшему без вести рязанцу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Клепиковском районе нашли останки человека, который, по предварительным данным, с октября 2018 года считается без вести пропавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

Днем 21 апреля житель села Криуши, гуляя по приусадебному участку обратил внимание, что на прилегающей к участку местности бегают собаки. Когда пригляделся, то увидел возле них человеческий череп, и сразу позвонил в полицию.

Выехавшие на место происшествия эксперты каких-либо следов криминального характера на черепе не обнаружили, его отправили на судмедэкспертизу. Кроме того, следователи назначили судебно-генетическую экспертизу по установлению ДНК-профиля.

— С учетом того, что был обнаружен череп, в кратчайшие сроки мы организовали поисковые мероприятия с привлечением полиции, работников территориальной администрации и сил общественности для прочесывания прилегающей местности, да и всего села Криуши, — рассказывает старший следователь Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Дмитрий Поздняков. — В ходе поисковых мероприятий днем 25 апреля примерно в двухстах метрах от места нахождения черепа, в заболоченной местности, были найдены костные останки человека с фрагментами одежды.

По словам следователя, при визуальном осмотре на останках не обнаружено переломов, надломов либо других следов криминального характера.

— Фрагменты найденной одежды позволяют нам в вероятностной форме предположить, что останки принадлежат мужчине 1963 года рождения, который без вести пропал в октябре 2018 года, — продолжает следователь. — Тогда поисковые мероприятия, в том числе с привлечением волонтеров, не дали результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кинотеатр «Люксор» приглашает на фестиваль военных фильмов
На Пасху в Клепиковском районе утонул дачник из Москвы
Рязанский детсад уличили в навязывании расходов родителям
В Рязани пройдет аукцион на апартаменты в комплексе Мещера
В Рязани в незначительном ДТП пострадал младенец
Новые мошенники предлагают рязанцам «необходимый по закону» набор
За долг по алиментам рязанца приговорили к реальному сроку
«Мармакс» рассказал о новой серии домов в коттеджном поселке «Сказка в лесу»
Рязанский имам: На надгробных камнях Скорбященского мемориала 10% мусульманских имен
Перед 1 мая рязанцев попросили не оставлять машины на ряде улиц
Строительная компания подала жалобу на рязанский Центр торгов
В Рязани задержали подозреваемых в изнасилованиях
Для больных онкологией в Рязани сократили время ожидания на комиссию
Многие рязанские пенсионеры получат свои деньги раньше срока
Участок улицы Островского в Рязани закроют на пять дней
В последний рабочий день этой недели погода рязанцев будет бодрить
В рязанском Заокском сельчане сами отвоевали дома от огня
Ремонтируя ванную, рязанский мастер ограбил жильца
В рязанской детской ОКБ 16-летней беременной девушке удалили аппендикс
Пьяный рязанец взломал дверь «Лады» и украл документы на машину
На Пасхальной ярмарке рязанцы оставили больше миллиона рублей
Забивший брата кувалдой рязанец получил срок меньше минимального
Олег Тактаров отметил Пасху в женском монастыре Рязанской области
В Рязанской области снизили давление на бизнес со стороны надзорных органов