В Рязанской области нашли череп и кости пропавшего без вести мужчины

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-30T11:22:28+03:00

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В Клепиковском районе нашли останки человека, который, по предварительным данным, с октября 2018 года считается без вести пропавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

Днем 21 апреля житель села Криуши, гуляя по приусадебному участку обратил внимание, что на прилегающей к участку местности бегают собаки. Когда пригляделся, то увидел возле них человеческий череп, и сразу позвонил в полицию.

Выехавшие на место происшествия эксперты каких-либо следов криминального характера на черепе не обнаружили, его отправили на судмедэкспертизу. Кроме того, следователи назначили судебно-генетическую экспертизу по установлению ДНК-профиля.

— С учетом того, что был обнаружен череп, в кратчайшие сроки мы организовали поисковые мероприятия с привлечением полиции, работников территориальной администрации и сил общественности для прочесывания прилегающей местности, да и всего села Криуши, — рассказывает старший следователь Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Дмитрий Поздняков. — В ходе поисковых мероприятий днем 25 апреля примерно в двухстах метрах от места нахождения черепа, в заболоченной местности, были найдены костные останки человека с фрагментами одежды.

По словам следователя, при визуальном осмотре на останках не обнаружено переломов, надломов либо других следов криминального характера.

— Фрагменты найденной одежды позволяют нам в вероятностной форме предположить, что останки принадлежат мужчине 1963 года рождения, который без вести пропал в октябре 2018 года, — продолжает следователь. — Тогда поисковые мероприятия, в том числе с привлечением волонтеров, не дали результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU