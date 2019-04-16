В полях Сараевского района нашли труп 52-летнего без вести пропавшего рязанца

СЕГОДНЯ 20:06 2019-04-16T20:36:06+03:00

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Вечером 15 апреля в недалеко от села Напольное Сараевского района обнаружили труп 52-летнего местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области.

Известно, что на тело погибшего в поле наткнулся молодой парень, когда ездил по окрестностям села в поисках места для жарки шашлыка – и сразу позвонил в полицию. По предварительным данным, мужчина уснул в снегу и замерз.

Как рассказали «КП-Рязань» в сельском поселении, вокруг Напольного понатыкано много деревень: Центральная, Протасьевка, Ново-Павловка и другие. Они расположены настолько близко, что складывается впечатление, будто это одно большое село с улицами, раскинутыми по разным сторонам оврага. Только местные знают, как и где пройти. По всей видимости, и погибший мужчина пытался срезать путь до дома, но замерз.

— Личность погибшего установлена, — рассказывает заместитель руководителя Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Это местный житель, 1967 года рождения. По заявлению родственников, с января он находился в розыске, как без вести пропавший. На теле не обнаружено следов криминального характера, поза естественная. В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой мы установим точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.

Как удалось узнать «Комсомолке», погибший был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU