2019-04-16T20:36:06+03:00
Происшествия

В полях Сараевского района нашли труп 52-летнего без вести пропавшего рязанца

Следственный комитет проводит проверку. Погибшего мужчину искали с января
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
Только после судмедэкспертизы будет установлена точная причина смерти.Только после судмедэкспертизы будет установлена точная причина смерти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вечером 15 апреля в недалеко от села Напольное Сараевского района обнаружили труп 52-летнего местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области.

Известно, что на тело погибшего в поле наткнулся молодой парень, когда ездил по окрестностям села в поисках места для жарки шашлыка – и сразу позвонил в полицию. По предварительным данным, мужчина уснул в снегу и замерз.

Как рассказали «КП-Рязань» в сельском поселении, вокруг Напольного понатыкано много деревень: Центральная, Протасьевка, Ново-Павловка и другие. Они расположены настолько близко, что складывается впечатление, будто это одно большое село с улицами, раскинутыми по разным сторонам оврага. Только местные знают, как и где пройти. По всей видимости, и погибший мужчина пытался срезать путь до дома, но замерз.

— Личность погибшего установлена, — рассказывает заместитель руководителя Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Это местный житель, 1967 года рождения. По заявлению родственников, с января он находился в розыске, как без вести пропавший. На теле не обнаружено следов криминального характера, поза естественная. В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой мы установим точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.

Как удалось узнать «Комсомолке», погибший был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Рязанской области похолодает до -5
Из-за нехватки площадей в касимовских библиотеках портятся книжные фонды
Пьяный отец избил инспекторов, забиравших ребенка у него и супруги
До зимы газ проведут в 11 рязанских сел и деревень
В рязанской Солотче два дня подряд будут отключать свет
На пожаре в Рязанской области погиб дачник из Москвы
Еще в двух районах Рязанской области отремонтируют дороги и установят освещение
У трех рязанских бабушек мошенница выманила 1,5 миллиона
Деньги «на черный день» в Рязани потратили на праздники
Рязанец на «Жигулях» снес в Михайловском районе две иномарки и погиб
В рязанских многоэтажках установили лифты с кнопками для слепых
Половодье в Рязанской области ставит антирекорды
В Рязани больных детей учат глотать с помощью гастростомы
Любимов обратился к администрации Рязани по поводу уборки города и ЖКХ
В Рязани открывается «Большой Фестиваль Роботов»