Суд арестовал экс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-25T18:25:02+03:00

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25 апреля Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя регионального УМВД о взятии под стражу 23-летнего бывшего полицейского. В СИЗО мужчина, который неофициально работал в клубе на улице Грибоедова, проведет до 24 июня включительно.

В своем ходатайстве следователь указал, что мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления против личности, а находясь на свободе, может скрыться от следствия и надавить на свидетелей. Кроме того, у него имеется непогашенная судимость за хранение наркотиков.

Выслушав все доводы сторон и изучив материалы дела суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя.

Напомним, в ночь на 21 апреля в развлекательном заведении на улице Грибоедова произошел конфликт между посетителем и охранником. В результате драки молодой человек – посетитель клуба с травмами оказался в отделении нейрохирурги.

— Молодого человека спокойно выпроваживали из заведения за то, что он срывал вечеринку, при этом он сильно скандалил и ругался, — рассказала «Комсмолке» одна из сотрудниц заведения. — Когда его все-таки выпроводили, он просунулся во входную дверь и брызнул из перцового баллончика в охранника. Ему, естественно, ответили, после чего парень упал, а охранник побежал в туалет умывать лицо. Подробности >>>

ИСТОЧНИК KP.RU