2019-04-25T17:19:35+03:00
Происшествия

Подозреваемый в избиении парня в рязанском клубе работал бывшим полицейским

В Советском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения
Константин МОГИЛИН
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Подозреваемый скрывается от камер.Подозреваемый скрывается от камер.Фото: Константин МОГИЛИН
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Подозреваемый в избиении парня в клубе на улице Грибоедова является бывшим сотрудником МВД. Об этом стало известно на судебном заседании об избрании меры пресечения.

По данным следствия, 23-летний бывший полицейский в 2018 году был осужден по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение... наркотиков»). В настоящее время он имеет непогашенную судимость и состоит на учете в наркодиспансере. Официально бывший полицейский не трудоустроен, но работает охранником в клубе на Грибоедова.

Бывший полицейский не признает вину в избиении посетителя клуба. Фото: Константин МОГИЛИН

Бывший полицейский не признает вину в избиении посетителя клуба.Фото: Константин МОГИЛИН

Следователь вышел с ходатайством об избрании подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в ночь на 21 апреля в рязанском клубе избили молодого человека. Пострадавший находится в отделении нейрохирургии ОКБ с тяжелыми травмами. Подробности >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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