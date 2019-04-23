2019-04-23T13:17:54+03:00
Происшествия

Избитый в рязанском клубе парень перед этим сорвал вечеринку - очевидцы

Собеседники рассказали, что молодой человек скандалил и разбрызгивал в помещении перцовый баллончик
Константин МОГИЛИН
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Пока полиция проводит проверку по факту избиения молодого человека в развлекательном заведении на улице Грибоедова, одна из сотрудниц заведения рассказала «Комсомолке» свою версию случившегося:

- Молодого человека спокойно выпроваживали из заведения за то, что он срывал вечеринку, при этом он сильно скандалил и ругался. Когда его все-таки выпроводили, он просунулся во входную дверь и брызнул из перцового баллончика в охранника. Ему, естественно, ответили, после чего парень упал, а охранник побежал в туалет умывать лицо.

По словам другого очевидца, газ из баллончика распространился по всему помещению. В этот момент в клубе проходила вечеринка промо-группы Movement, и гости были вынуждены ее покинуть.

- Мероприятие пришлось резко свернуть из-за того, что в помещении нельзя было находиться, - сообщил один из находившихся в этот момент в заведении.

Напомним, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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