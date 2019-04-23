2019-04-23T10:20:22+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку после избиения в рязанском клубе

В больницу потерпевший поступил под утро воскресенья
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из рязанских сообществ во «ВКонтакте» появилась информация об избиении молодого человека в клубе на улице Грибоедова. Автор публикации обвиняет в случившемся охранников заведения.

- Саша лежит в реанимации, врачи говорят о возможных серьезных осложнениях, - говорится в записи.

В пресс-службе областного УМВД ситуацию для «Комсомолки» прокомментировали следующим образом:

- Ранним утром воскресенья в одну из больниц Рязани поступил молодой человек с характерными травмами, которые могли быть получены в результате преступления. В связи с этим проводится проверка.

В полиции подчеркивают, что проверка началась сразу после звонка из больницы – до публикации информации в соцсетях и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краденые деньги рязанская бабушка потратила в салоне красоты
Рязанский губернатор пообещал помощь заводу в Княжом
В девять рязанских лесничеств поступила новая техника
На стройке в Рязани погиб рабочий из Казахстана
Рязанские мастера джиу-джитсу привезли с Кубка России 7 медалей
В Рязанской области молодого человека покусала змея
В Рязани иномарка сбила юного велосипедиста
В селе Пехлец медпомощь привели к современным стандартам – так заверили губернатора
В рязанском райцентре ВАЗ-2114 после столкновения с легковушкой врезался еще и в дерево
В Рязани начали готовить волонтеров для «Бессмертного полка»
В Рязанской области начали сажать картошку
В Рязани ищут пропавшего 70-летнего мужчину
В рязанской ОДКБ спасли девочку с разрывом тканей легкого
В Рязани отмыли от грязи памятник Есенину и обновили тротуарную плитку
В Рязани начали осушать озеро Дикая утка в пойме реки Оки
После вмешательства прокуратуры РМПТС восстановило в Рязани изоляцию на теплотрассе
Прокуратура: рязанские школы незаконно привлекали детей к субботникам
Со вторника в Рязанской области будут отключать телевидение и радио
Отопление в Рязани начнут отключать на этой неделе
Уже из третьего рязанского храма украли деньги