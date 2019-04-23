Полиция проводит проверку после избиения в рязанском клубе

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-23T10:20:22+03:00

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В одном из рязанских сообществ во «ВКонтакте» появилась информация об избиении молодого человека в клубе на улице Грибоедова. Автор публикации обвиняет в случившемся охранников заведения.

- Саша лежит в реанимации, врачи говорят о возможных серьезных осложнениях, - говорится в записи.

В пресс-службе областного УМВД ситуацию для «Комсомолки» прокомментировали следующим образом:

- Ранним утром воскресенья в одну из больниц Рязани поступил молодой человек с характерными травмами, которые могли быть получены в результате преступления. В связи с этим проводится проверка.

В полиции подчеркивают, что проверка началась сразу после звонка из больницы – до публикации информации в соцсетях и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU