Минздрав: избитый в клубе рязанец находится под пристальным наблюдением
В региональном минздраве прокомментировали состояние молодого человека, избитого на выходных в рязанском клубе. В пресс-службе министерства «Комсомолке» сообщили, что парень поступил в областную клиническую больницу с ушибом головного мозга.
- В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Чувствует себя молодой человек удовлетворительно. Из реанимации его перевели в профильное отделение нейрохирургии. Пациент находится под пристальным наблюдением медиков, - сообщила начальник отдела по обеспечению деятельности минздрава Рязанской области Ирина Кузьминова.
Напомним, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 апреля в заведении расположенном на улице Грибоедова. Очевидцы рассказали, что пострадавший перед конфликтом брызнул в баре из перцового баллончика.
ИСТОЧНИК KP.RU