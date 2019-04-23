Минздрав: избитый в клубе рязанец находится под пристальным наблюдением

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-23T13:08:58+03:00

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В региональном минздраве прокомментировали состояние молодого человека, избитого на выходных в рязанском клубе. В пресс-службе министерства «Комсомолке» сообщили, что парень поступил в областную клиническую больницу с ушибом головного мозга.

- В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести. Чувствует себя молодой человек удовлетворительно. Из реанимации его перевели в профильное отделение нейрохирургии. Пациент находится под пристальным наблюдением медиков, - сообщила начальник отдела по обеспечению деятельности минздрава Рязанской области Ирина Кузьминова.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 апреля в заведении расположенном на улице Грибоедова. Очевидцы рассказали, что пострадавший перед конфликтом брызнул в баре из перцового баллончика.

ИСТОЧНИК KP.RU