Рязанский губернатор поручил главам районов и министрам идти в соцсети

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-23T14:08:49+03:00

Заявив при этом, что это не дополнительная нагрузка, а необходимость

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23 апреля губернатор Николай Любимов побывал с рабочим визитом в Кораблинском районе. Здесь он посетил новый ФАП, осмотрел деревоперерабатывающее предприятие и вручил новые машины сотрудникам лесничеств области. А после провел выездное совещание.

Обращаясь к главам районов и руководителям министерств, Николай Любимов поручил усилить работу в социальных сетях. Отметив при этом, что рязанцам нужно отвечать подробно и по делу – исключив отписки.

– Люди не просто от безделья в соцсетях пишут: называют адреса, прикладывают фотографии – все это не голословно, – сказал губернатор. – Везде проблемы, а денег на все никогда не будет хватать. Нужно думать – где-то перераспределять. И все это необходимо людям доходчиво объяснять, реагировать по каждой проблеме. Кто не выстроит работу с соцсетями сейчас, тот много потеряет потом. Это не дополнительная нагрузка – это необходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU