2019-04-23T11:59:40+03:00
Здоровье

В селе Пехлец медпомощь привели к современным стандартам – так заверили губернатора

Глава региона отправился в Кораблинский район
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К фельдшерскому пункту подвели воду, сделали автономное газовое отопление. Фото: Александр Ефанов.К фельдшерскому пункту подвели воду, сделали автономное газовое отопление. Фото: Александр Ефанов.
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В селе Пехлец Кораблинского района медицинскую помощь теперь будут оказывать по всем современным стандартам. В этом губернатора Николая Любимова заверили местные власти – во время его рабочей поездки в район 23 апреля.

В сельском ФАПе установили оборудование для лечения больных и диагностики заболеваний: электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких и анализатор уровня сахара в крови.

Кроме того, к фельдшерскому пункту подвели воду, сделали автономное газовое отопление и санузел, кабинеты оснастили новой медицинской мебелью.

Напомним, ФАП в селе Пехлец построили в 2018 году на деньги федерального и областного бюджетов. Всего на постройку направили 6,6 млн рублей. Из них – 4,6 млн рублей выделили региональные власти.

До этого ФАП располагался в приспособленном помещении старого здания, которое находилось в аварийном состоянии.

Губернатор осмотрел новый ФАП и остался доволен тем, как его сделали. Фото: Александр Ефанов.

Губернатор осмотрел новый ФАП и остался доволен тем, как его сделали. Фото: Александр Ефанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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