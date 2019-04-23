В девять рязанских лесничеств поступила новая техника

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-23T11:31:12+03:00

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23 апреля губернатор Николай Любимов отправился с визитом в Кораблинский район. Побывав в новом ФАПе села Пехлец, глава региона посетил и деревообрабатывающее предприятие «Гранд» в селе Княжое. Здесь он передал ключи от новой техники сотрудникам девяти лесничеств области.

Не так давно площадь лесов в регионе увеличилась на 931 тысячу гектаров: за счет включения в лесной фонд бывших сельскохозяйственных земель, которые находились на балансе колхозов.

После передачи полномочий из федерального бюджета в область дополнительно поступили 6,7 млн рублей. На эти деньги закупили девять лесопатрульных автомобилей УАЗ. Все машины оснастили противопожарным оборудованием.

Новую технику направят в Шиловское, Шацкое, Спасское, Тумское, Первомайское, Нижне-Окское, Сасовское, Ермишинское, и Можарское лесничества.

Фото: Александр Ефанов.

ИСТОЧНИК KP.RU