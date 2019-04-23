Рязанский губернатор пообещал помощь заводу в Княжом

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-23T12:06:01+03:00

Николай Любимов оценил производство и предложил обращаться, в случае необходимости

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23 апреля во время рабочей поездки по Кораблинскому району губернатор Николай Любимов побывал в ООО «Гранд» – деревообрабатывающем предприятии, расположенном в селе Княжое.

Завод производит и продает офисную мебель и является крупнейшим в этой отрасли предприятием ЦФО. Численность рабочих – 253 человека.

Особенность этого производства – переработка в основном лиственных пород деревьев. Завод в Княжом в этом плане считается первопроходцем: в нашей области пока перерабатывают только хвойные деревья. Проект предполагает объем инвестиций в 300 млн рублей.

– Лучше, чем в Италии. Если что, обращайтесь – обязательно поможем, – сказал руководству завода Николай Любимов после осмотра цехов.

Напомним, до этого глава региона посетил новый ФАП в и вручил ключи от УАЗов сотрудникам лесничеств области.

ИСТОЧНИК KP.RU