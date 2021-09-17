«Думала, будет легче, но все произошло иначе»: рязанский врач рассказала о последствиях прививки

Врач: «К этой вакцине очень ревностно относились наши зарубежные коллеги...»

Опасения перед вакцинацией, прививка и последствия после нее… Обо всем этом честно рассказала врач-офтальмолог 2-го офтальмологического отделения ОКБ имени Семашко Мария Соломатина.

— После первого этапа вакцинации самочувствие было не очень хорошее. Честно говоря, я ожидала более легкой реакции, потому что уже болела коронавирусом. Думала, что после прививки будут лишь небольшие симптомы, но все произошло иначе. Сначала, когда мне только сделали инъекцию, было легкое головокружение, но так как в тот день было очень жарко, списала на это. Была небольшая температура 37,2, слабость, сонливость. Уже к вечеру температура поднялась выше 38, тело ломило, все болело. Но через сутки все прошло. А второй этап вакцинации прошел уже нормально, была только небольшая слабость.

— По самой вакцине (врач прививалась препаратом «Спутник V» - Ред.) сомнений не было. Потому что я почитала про нее, со знакомыми иммунологами посоветовалась. К этой вакцине очень ревностно относились наши зарубежные коллеги, поэтому ее уже хорошо исследовали, в научных журналах есть про нее статьи. Но я сомневалась, нужна ли именно мне вакцинация, так как я уже переболела, уровень антител был хороший. Но он стал снижаться к лету, поэтому решила сделать прививку.

По словам врача, всеобщая вакцинация может улучшить обстановку с заболеваемостью коронавирусом, это единственный шанс избежать огромного количества смертей, трагедий.

— Если взвесить за и против, то лучше жалеть о том, что сделано, чем о несделанном. Такой девиз здесь подходит. У нас у всех семьи, у всех дети, это, конечно, страшная болезнь, поэтому я за вакцинацию. Нужно проконсультироваться с терапевтом, и, если нет противопоказаний, сделать правильный выбор.

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