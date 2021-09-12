«Я переболела ковидом, поэтому сомнения были»: рязанский врач рассказала о последствиях прививки

Последствия от первой прививки у врача были тяжелее, чем после второй.

Опасения перед вакцинацией, прививка и последствия после нее… Обо всем этом честно рассказала врач-офтальмолог 2-го офтальмологического отделения ОКБ имени Семашко Оксана Радова.

— После первой прививки сутки держалась температура 38 градусов, была небольшая ломота в теле. Но прием НПВС (группа обезболивающих, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов – Ред.) все симптомы снял. На следующий день чувствовала себя уже хорошо, пошла работать. После второго этапа вакцинации температуры уже не было, только небольшая ломота. Вторая прививка у меня прошла значительно легче, чем первая.

— Небольшие сомнения [прививаться или нет] были. Я переболела ковидом в ноябре прошлого года, и у меня сохранялся значительный титр антител. Я его постоянно проверяла - раз в месяц. К лету обнаружила, что уровень антител упал совсем, и тогда я решила, что надо прививаться. Мама у меня переболела коронавирусом в январе этого года в среднетяжелой форме, у нее тоже был достаточно высокий титр антител. Летом он сохранялся на хорошем уровне, но решили ей сделать прививку вакциной «Спутник Лайт».

По словам врача, всеобщая вакцинация внесет большой вклад в борьбу с пандемией, число тяжелых случаев должно снизиться с помощью вакцинации.

— Думаю, что и летальность должна снизиться... Если кто-то сомневается, прививаться или нет, сходите к своему лечащему терапевту, проконсультируйтесь, взвесьте всё, исключите наличие противопоказаний… Если их нет, то нужно прививаться.

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