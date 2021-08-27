«Я хорошо учился в институте, принцип вирусологии знаю, но…»: рязанский врач рассказал о своих опасениях перед прививкой

Рязанский врач привился от коронавируса и рассказал о последствиях.

Заведующий 2-м офтальмологическим отделением ОКБ им. Семашко Александр Колесников сделал прививку от коронавируса, а потом попытался развеять страхи и сомнения рязанцев.

— После вакцинации я чувствовал себя нормально. Место инъекции пару дней болело, никаких других побочных явлений не заметил. После введения второй дозы вакцины вообще никаких проявлений не было, — рассказывает врач, но вспоминает, что некоторые опасения все же были.

— У меня были некоторые опасения из-за анафилактической реакции на прививку от бешенства в анамнезе. Но все прошло хорошо! — продолжает Александр Колесников. — Необходимость прививочной кампании очевидна, поэтому прививку я и сделал.

По словам врача, сейчас идет информационная антикампания против вакцинации.

— Я хорошо учился в институте, принципы вирусологии, иммунологии, эпидемиологии, инфекционных болезней, производства вакцин – все это я очень хорошо знаю. Конечно, стопроцентной защиты прививка не дает, и, как и любой медицинский препарат, вакцина может вызвать нежелательные побочные реакции. Но ее положительный эффект гораздо весомее и значимее.

Колесников в качестве примера пример прививку от оспы в советское время, когда прививались все взрослые. Это позволило полностью победить инфекцию, заболевание которой часто приводило к смерти человека.

— Для меня, специалиста с красным дипломом и высшим медицинским образованием, совершенно очевидно, что вакцинироваться нужно, — заверяет офтальмолог. — Любые сомнения я готов развенчать в дискуссии. В мире - эпидемия, с нами рядом пожилые люди с ослабленным здоровьем, у них шансы выжить – минимальные. Как показывает практика, в мире ежегодно появляются все новые и новые инфекции, нам нужно привыкнуть к тому, что противоэпидемические меры должны регулярно разрабатываться и реализовываться.

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