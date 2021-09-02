«У меня были опасения, но я решилась…»: рязанский врач рассказала, почему привилась «КовиВаком»

Рязанский врач привилась от коронавируса и рассказала о последствиях.

Опасения перед вакцинацией, прививка и последствия после нее… Об этом всём честно рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации ОКБ им. Семашко Надежда Решетина.

— Никаких побочных явлений не было, даже временной какой-то реакции я не отметила. Ни слабости, ни температуры, ни болевых ощущений в руке, ни нарушений сна – ничего не было. После второго этапа - было также все хорошо, — рассказывает врач. — Прививалась я вакциной «КовиВак». Все мои близкие, кто привился этой вакциной, перенесли все хорошо. Дети прививались «Спутником V», у них была гипертермическая реакция в первые сутки и местные болезненные ощущения, ничего другого не было.

— Естественно, опасения небольшие у меня были. Но коронавирус продолжает шагать по миру, и хочется иметь от него защиту. У меня были достаточно высокие титры антител, хоть я и не болела COVID-19 с его обычными клиническими проявлениями. Несмотря на это, я все равно решила вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких.

Между тем врач-анестезиолог не смогла сказать, способна ли всеобщая вакцинация снизить число случаев заболеваемости COVID-19 и остановить пандемию.

— Я не обладаю такими статистическими данными, чтобы говорить об этом. Привитые люди заболевают тоже, прививка не гарантирует полной защиты от заболевания. Я ежедневно в своем отделении занимаюсь лечением самых тяжелых больных. И, сделав прививку, я хочу избежать участи этих пациентов. Но тем, кто сомневается, я советую делать прививку. Даже если вы заболеете, все будет проходить в более легкой форме.

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