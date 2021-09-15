Отопление в Рязани 2021: когда пустят тепло в квартирах и домах

Отопление в Рязани 2021: стало известно, когда включат отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в Рязани осенью 2021 года начнут включать с 16 сентября. Об этом заявила глава городской администрации Елена Сорокина. Соответствующее постановление чиновница подписала 15 сентября.

Сначала тепло будут подавать в объекты социальной сферы: детские сады, школы, интернаты, поликлиники, больницы и другие. В жилые дома, квартиры тепло будут пускать поэтапно, начиная с 20 сентября, по заявкам управляющих компаний.

«Осенью традиционно начинается сезон простуд. На улице холодно, и в квартирах становится сыро и неуютно, - написала Елена Сорокина в своих социальных сетях. - Мы ускоряем подключение к отоплению. Главное для нас – здоровье и комфорт горожан», - заявила чиновница на следующий день после того, как губернатор поручил рассмотреть возможность ускоренного подключения к отоплению.

«Ожидается похолодание. Ряд регионов ускоряет подключение к отоплению. Прошу профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области, — заявил губернатор Николай Любимов. — Необходимо начать подачу тепла на социальные объекты и в жилые дома, как только станет холодно, и люди действительно будут в этом нуждаться» (читать подробнее).

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