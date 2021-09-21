Рязанцам обозначили сроки включения отопления во всех домах

Включить отопление во всем жилом фонде Рязани должны до конца текущей недели. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе городской администрации 21 сентября.

Так как пуск тепла в многоквартирные дома производится по заявкам управляющих компаний с понедельника, 20-го числа, уточнять сроки рязанцам порекомендовали в этих организациях. Вместе с тем на официальном сайте РМПТС вывешены графики, по которым теплоноситель должен поступить к тем или иным объектам теплоснабжения. Рассчитан он не на неделю, а на 10 дней, причем без указания конкретных дат.

Отметим, что на протяжении пяти последних дней (с 16 по 20 сентября) среднесуточная температура была ниже 8 градусов.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Помимо своих УК по возникающим в период начала отопительного сезона проблемам администрация Рязани советует обращаться в управление энергетики и ЖКХ по телефону 8(4912)25-48-69, а также в РМПТС по телефонам:

- центральная диспетчерская служба - 8(4912)34-05-44,

- Московский район - 8(4912)33-17-52;

- Железнодорожный район - 8(4912)76-33-04;

- Октябрьский район - 8(4912)32-65-34;

- Советский район - 8(4912)25-52-26.

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