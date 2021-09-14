Рязанский губернатор: Нужно рассмотреть возможность ускоренного подключения к отоплению

В Рязанской области тепло в дома и социальные объекты начнут подавать сразу, как только люди будут в этом нуждаться. По крайней мере такое пожелание высказал губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства.

«Ожидается похолодание. Ряд регионов ускоряет подключение к отоплению. Прошу профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области, — заявил Любимов. — Необходимо начать подачу тепла на социальные объекты и в жилые дома, как только станет холодно, и люди действительно будут в этом нуждаться. Мы и так живем в условиях пандемии, не нужно усугублять ситуацию сезонным повышением ОРВИ».

Губернатор поручил оперативно доработать все необходимые вопросы по пуску систем отопления, а главе администрации Рязани Елене Сорокиной взять эту тему в областном центре под личный контроль.

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