Отопление в Рязани начнут включать с 16 сентября

Власти рассказали, когда в Рязани включат отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 16 сентября, в Рязани включат отопление. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина. Правда, речь идет пока только об объектах социальной сферы – детских садах, школах, поликлиниках, больницах и так далее.

Что касается жилых домов, то отопление будут включать поэтапно с 20 сентября, по заявкам управляющих компаний.

«Осенью традиционно начинается сезон простуд. На улице холодно, и в квартирах становится сыро и неуютно. Мы ускоряем подключение к отоплению. Главное для нас – здоровье и комфорт горожан», - заявила Сорокина на следующий день после того, как губернатор поручил рассмотреть возможность ускоренного подключения к отоплению (читать подробнее).

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