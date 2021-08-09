Гибель генерала: что известно о смерти экс-начальника рязанского УМВД Ивана Перова

Ивану Перову было 70 лет.

Вечером 8 августа в загородном доме курортного поселка Солотча под Рязанью обнаружили тело бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова с огнестрельной раной. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Генерал-майор был еще жив, медики сделали все, чтобы спасти его, но спустя пару часов он скончался. Ему было 70 лет.

В тот же день следователи СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», а региональное УМВД выразило соболезнования родным и близким генерала в отставке.

По предварительным данным, в июле 2021 года в бассейне загородного дома утонула пятилетняя внучка генерала. Якобы с того несчастного случая Иван Федорович находился в глубокой депрессии. По другой версии, у бывшего начальника УМВД в последнее время были сильные головные боли, он даже прошел обследование в одной из московских клиник.

Как бы там ни было, но со всеми обстоятельствами гибели генерал-майор в отставке будет разбираться следствие.

Подробности уточняются.

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