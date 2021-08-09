Были сильные головные боли: подробности гибели экс-начальника рязанского УМВД Ивана Перова.

Бывший начальник УМВД России по Рязанской области Иван Перов в последнее время страдал сильными головными болями, сообщают «Рязанские новости» со ссылкой на собственный источник. Якобы не так давно генерал проходил обследование в одной из столичных клиник.

Тело генерала Ивана Перова с огнестрельным ранением в голову обнаружили вечером 8 августа на территории загородного дома в Солотче. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Бывшего начальника УВД оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что генерал мог находиться в глубокой депрессии из-за гибели единственной внучки (читать подробнее).

В настоящее время следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 «Доведение до самоубийства».

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