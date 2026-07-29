WB о складе в Рязани после атаки БПЛА: Большую часть товаров удалось сохранить.

Последние новости об атаке на логистический центр компании Wildberries в Рязани. Собрали все, что известно на сегодня, 30 июля 2026 года.

Последние новости об атаке БПЛА на Wildberries в Рязани

Рано утром 29 июля Рязань атаковали десятки вражеских беспилотников. Жителей города оперативные службы заранее предупредили об опасности, объявив воздушную тревогу. Сирену в течение 45 минут включали около десяти раз. Все сопровождалось мощными взрывами – работало ПВО.

Губернатор Павел Малков в 05:30 и 6:17 сообщил, что в результате массированной атаки загорелось на территории «одного из предприятий», а также, что из-за упавших обломков БПЛА «есть возгорание на промышленных территориях». Название предприятий глава региона не назвал. Отметил только, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.

«ВБ» в Рязани: новости на сегодня

Но уже в 07:30 впервые отреагировал Wildberries. Компания призналась, что склады в Рязани эвакуировали.

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - говорилось в сообщении маркетплейса.

За день до атаки складов Wildberries в Рязани компания опубликовала релиз, в котором говорилось, что «важнейшим фактором, позволившим избежать массовых жертв [при атаках на склады в других регионах], стала заблаговременная подготовка».

«На всех объектах Wildberries регулярно проводились учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при ЧС. Благодаря этому сразу же после объявления ракетной опасности люди были оперативно выведены из зоны риска, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней», - говорилось в сообщении.

Склад Wildberries в Рязани: когда восстановится работа после пожара

Вскоре стало известно, что склад Wildberries в Рязани временно прекратил прием поставок. Все товары, размещенные на объекте, сняли с продажи до устранения «технических нюансов». Компания уже работает по корректировке отображения актуальных остатков в системе – ошибки обещают исправить в ближайшее время.

Партнерам и поставщикам WB рекомендует перенаправить грузы на альтернативный склад, который работает в штатном режиме. О возобновлении полноценной работы рязанского хаба объявят дополнительно.

«Планируем восстановить работу комплекса как можно скорее. Можно привозить поставки, запланированные на «Рязань: Тюшевское», на склад [соседний регион]. Там их примут в полном объеме: без штрафов, пересчета коэффициентов логистики, хранения и приемки», - советовал предпринимателям маркетплейс.

Последние новости о работе склада Wildberries в Рязани: компенсация

Днем маркетплейс довел до общественности, что пожар на складе «Вайлдберриз» удалось локализовать, а большую часть товара сохранить.

«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», - отметила пресс-служба WB, выложив видео из первого блока.

Склад Wildberries после атаки БПЛА. Большая часть товаров сохранилась Источник видео: Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ

Ранее компания Wildberries сообщала, что подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании в других регионах. Общий объем прямых финансовых компенсаций превысил 40 млн рублей.