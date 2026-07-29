Последние новости об атаке на логистический центр компании Wildberries в Рязани. Собрали все, что известно на сегодня, 30 июля 2026 года.
Рано утром 29 июля Рязань атаковали десятки вражеских беспилотников. Жителей города оперативные службы заранее предупредили об опасности, объявив воздушную тревогу. Сирену в течение 45 минут включали около десяти раз. Все сопровождалось мощными взрывами – работало ПВО.
Губернатор Павел Малков в 05:30 и 6:17 сообщил, что в результате массированной атаки загорелось на территории «одного из предприятий», а также, что из-за упавших обломков БПЛА «есть возгорание на промышленных территориях». Название предприятий глава региона не назвал. Отметил только, что пострадали шесть человек. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.
Но уже в 07:30 впервые отреагировал Wildberries. Компания призналась, что склады в Рязани эвакуировали.
«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - говорилось в сообщении маркетплейса.
За день до атаки складов Wildberries в Рязани компания опубликовала релиз, в котором говорилось, что «важнейшим фактором, позволившим избежать массовых жертв [при атаках на склады в других регионах], стала заблаговременная подготовка».
«На всех объектах Wildberries регулярно проводились учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при ЧС. Благодаря этому сразу же после объявления ракетной опасности люди были оперативно выведены из зоны риска, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней», - говорилось в сообщении.
Вскоре стало известно, что склад Wildberries в Рязани временно прекратил прием поставок. Все товары, размещенные на объекте, сняли с продажи до устранения «технических нюансов». Компания уже работает по корректировке отображения актуальных остатков в системе – ошибки обещают исправить в ближайшее время.
Партнерам и поставщикам WB рекомендует перенаправить грузы на альтернативный склад, который работает в штатном режиме. О возобновлении полноценной работы рязанского хаба объявят дополнительно.
«Планируем восстановить работу комплекса как можно скорее. Можно привозить поставки, запланированные на «Рязань: Тюшевское», на склад [соседний регион]. Там их примут в полном объеме: без штрафов, пересчета коэффициентов логистики, хранения и приемки», - советовал предпринимателям маркетплейс.
Днем маркетплейс довел до общественности, что пожар на складе «Вайлдберриз» удалось локализовать, а большую часть товара сохранить.
«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», - отметила пресс-служба WB, выложив видео из первого блока.
Источник видео: Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ
Ранее компания Wildberries сообщала, что подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании в других регионах. Общий объем прямых финансовых компенсаций превысил 40 млн рублей.