Склад Wildberries в Рязани временно приостанавливает приемку

Склад временно приостанавливает прием поставок. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанский склад временно прекращает прием поставок. Об этом сообщает официальный телеграм-канал маркетплейса для предпринимателей.

В связи с этим все товары, размещенные на данном объекте, сняты с продажи до устранения технических нюансов. Компания уже ведет работу по корректировке отображения актуальных остатков в системе – ошибки будут исправлены в ближайшее время.

Партнерам и поставщикам рекомендуется перенаправить грузы на альтернативный склад, который работает в штатном режиме. О возобновлении полноценной работы рязанского хаба будет объявлено дополнительно.