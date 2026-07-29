Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 8:16

Склад Wildberries в Рязани временно приостанавливает приемку

Товары, хранящиеся на складе, сняты с продажи, рекомендуется перенаправлять грузы
Источник:kp.ru
Склад временно приостанавливает прием поставок.

Склад временно приостанавливает прием поставок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанский склад временно прекращает прием поставок. Об этом сообщает официальный телеграм-канал маркетплейса для предпринимателей.

В связи с этим все товары, размещенные на данном объекте, сняты с продажи до устранения технических нюансов. Компания уже ведет работу по корректировке отображения актуальных остатков в системе – ошибки будут исправлены в ближайшее время.

Партнерам и поставщикам рекомендуется перенаправить грузы на альтернативный склад, который работает в штатном режиме. О возобновлении полноценной работы рязанского хаба будет объявлено дополнительно.