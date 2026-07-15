Елена Сапунова покидает Рязанский областной суд. Фото: Рязанская областная Дума.

15 июля стало известно, что председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова подала заявление о прекращении полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ее заявление 17 июля, но уже сейчас известно, что новым председателем скорее всего станет Александр Клочков. Кандидатуру зампредседателя Волгоградского областного одобрил глава Верховного суда России Игорь Краснов.

Подала - отозвала

Елена Сапунова возглавляет Рязанский областной суд с октября 2014 года, когда Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ. Ближе к окончанию шестилетнего срока полномочий глава судейского корпуса написала заявление с просьбой прекратить ее полномочия.

Как сообщал тогда портал «Право.ру», Елена Сапунова обратилась в ВККС с заявлением о прекращении ее полномочий «задним числом» - с 28 октября 2020 года. Но на заседании коллегии выяснилось, что она передумала. Сапунова отозвала заявление и попросила не рассматривать его. Причину она не назвала.

В декабре 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина Елена Сапунова вновь стала председателем Рязанского областного суда со сроком полномочий – шесть лет.

Досье «КП»

Елена Сапунова родилась в 1963 году в Рязани. В 1987 году закончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение».

С 1980 года будущая судья работала машинисткой и секретарем судебного заседания Октябрьского районного народного суда Рязани, трудилась в нотариате.

В 1991 году Сапунова стала судьей Советского районного суда, через два года - заместителем председателя, а с 1996 года – председателем.

С 2011 года Елена Сапунова - заместитель председателя Рязанского областного суда, а с 2014 года – председатель.