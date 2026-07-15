Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июля 2026 7:31

Председателем Рязанского облсуда вместо Елены Сапуновой станет Александр Клочков

Первая подала заявление о прекращении полномочий, кандидатуру второго рекомендовала ВККС
Источник:kp.ru
Председателем Рязанского облсуда вместо Елены Сапуновой станет Александр Клочков.

Председателем Рязанского облсуда вместо Елены Сапуновой станет Александр Клочков.

В Рязанском областном суд грядет смена руководства. Нынешний председатель Елена Сапунова подала заявление о прекращении полномочий. Его Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит на заседании 17 июля.

На должность, которая вскоре должна освободиться, ВККС с учетом мнения главы Верховного суда России Игоря Краснова уже рекомендовала Александра Клочкова. Он тоже подал соответствующее заявление.

Александр Владимирович является заместителем председателя Волгоградского областного суда и председателем Совета судей Волгоградской области.