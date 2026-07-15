Председателем Рязанского облсуда вместо Елены Сапуновой станет Александр Клочков.

В Рязанском областном суд грядет смена руководства. Нынешний председатель Елена Сапунова подала заявление о прекращении полномочий. Его Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит на заседании 17 июля.

На должность, которая вскоре должна освободиться, ВККС с учетом мнения главы Верховного суда России Игоря Краснова уже рекомендовала Александра Клочкова. Он тоже подал соответствующее заявление.

Александр Владимирович является заместителем председателя Волгоградского областного суда и председателем Совета судей Волгоградской области.