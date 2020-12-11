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Путин вновь назначил Елену Сапунову председателем Рязанского областного суда

Срок полномочий главы судейского корпуса – шесть лет
Источник:kp.ru
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Путин вновь назначил Елену Сапунову председателем Рязанского областного суда.

Путин вновь назначил Елену Сапунову председателем Рязанского областного суда.

Елена Сапунова вновь стала председателем Рязанского областного суда. Соответствующий Указ 10 декабря подписал президент России Владимир Путин. Срок полномочий Сапуновой – шесть лет.

Напомним, Елена Сапунова еще в октябре обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей с заявлением о прекращении ее полномочий. Но спустя месяц передумала, а причину не указала (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Елена Владимировна Сапунова родилась в 1963 году в Рязани.

С 1980 года работала машинисткой и секретарем судебного заседания Октябрьского районного народного суда.

С 1985 года работала в нотариате.

В 1991 году Сапунова стала судьей Советского районного суда, в 1993 году она уже заместитель председателя, а с 1996 года – председатель.

С 2011 года Елена Сапунова - заместитель председателя Рязанского областного суда, а с 2014 года – председатель.

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