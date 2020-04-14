Елену Сапунову могут вновь назначить председателем Рязанского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантных должностей на руководящие позиции в пяти судах регионального уровня. В частности, конкурс объявлен на замещение должности председателя Рязанского областного суда. У Елены Сапуновой, действующего главы, шестилетний срок полномочий истекает в августе 2020 года. И, очевидно, предполагает сайт Legal.Report, у судьи есть большие шансы на переназначение.
Елена Сапунова с 1991 года работала судьей в Советском районном суде Рязани, затем в течение 12 лет его возглавляла. В 2011 году назначена на должность заместителя председателя Рязанского областного суда. Год спустя вошла в состав Совета судей РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU