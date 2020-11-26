Елена Сапунова передумала оставлять пост председателя Рязанского областного суда. Фото: Рязанская областная Дума.

Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова отозвала свое заявление с просьбой об отставке, сообщает портал право.ру. Глава судейского корпуса попросила Высшую квалификационную коллегию судей не рассматривать ее прошение, но причину не указала.

Напомним, Сапунова еще в октябре обратилась в ВККС с заявлением о прекращении ее полномочий. Но спустя месяц передумала.

ДОСЬЕ «КП»

Елена Владимировна Сапунова родилась в 1963 году в Рязани.

С 1980 года работала машинисткой и секретарем судебного заседания Октябрьского районного народного суда.

С 1985 года работала в нотариате.

В 1991 году Сапунова стала судьей Советского районного суда, в 1993 году она уже заместитель председателя, а с 1996 года – председатель.

С 2011 года Елена Сапунова - заместитель председателя Рязанского областного суда, а с 2014 года – председатель.

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