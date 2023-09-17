«Дайте крошку, срочно!» ФК «Рязань» может не провести матч в 1/32 Кубка России на домашнем стадионе

Резиновая крошка на стадионе «Спартак» в Рязани в апреле 2016 года. Тогда ее просто вместе со снегом вывозили на свалку.

В 1/32 Кубка России по футболу рязанские футболисты могут не сыграть на домашней арене. Пессимистическими прогнозами с rzn.инфо поделился министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. По словам чиновника, газон на стадионе «Спартак» уложили, спортивный объект прошел аккредитацию РФС, но возникла проблема с… резиновой крошкой.

«Сейчас во всей стране дефицит. Она [крошка] подорожала с 27 до 55 рублей за килограмм. Очень большие трудности с ее приобретением. Речь не идет о финансировании, а о наличии [крошки] вообще в России», - сказал Фролов.

Как подчеркнул глава минспорта, как только резиновая крошка появится в Рязани, то и поле будет готово для проведения матчей.

В 1/32 кубка России по футболу ФК «Рязань» примерно 26-28 сентября (точная дата пока неизвестна) сыграет против тольяттинского «Акрона», выступающего в Первой лиге. Перед этим рязанские футболисты в серии пенальти с «цирковыми трюками» обошли дзержинский «Химик».

В апреле 2023 года Владислав Фролов пообещал губернатору Павлу Малкову, что в июле все работы по замене газона завершатся. Однако, начались работы только в конце августа, и в сентябре ФК «Рязань» должна была все-таки начать выступать в родном городе. Но теперь возникли проблемы с крошкой.

В сообществе рязанских болельщиков только негативные отзывы в связи с очередной напастью:

«Уже интересно, что после крошки придумают. С мая месяца тянется эта история. Жаль будет, если такой матч команда будет играть в Коломне»;

«Это просто позорище будет, если мы в Рязани не сыграем. Только у нас так могут обделаться, и не подготовить стадион к такой вывеске в Кубке России. На такую игру я более чем уверен, что стадион заполнился бы. Еще в прошлом сезоне «Акрон» заявил очень громко о себе, укатав московские «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», поэтому прийти и посмотреть этот матч многие бы захотели 100%. Но кое-кто нас этой возможности может лишить».