Пенальти с цирковыми трюками. ФК «Рязань» оставила не у дел дзержинский «Химик» в Кубке России

Максим Галиев отвечает дзержинскому игроку Ивану Сутугину на его выпад в сторону вратаря ФК «Рязань».

13 сентября в Дзержинске Нижегородской области ФК «Рязань» выбил из третьего раунда Кубка России местный «Химик».

Весь матч рязанцы выглядели предпочтительнее хозяев, были интереснее в атаке, но этот момент не помешал первыми пропустить гол. После неразберихи в штрафной местный воспитанник (транзитом через академию «Локомотива» - Ред.) Даниил Котельников открыл счет. Но буквально через минуту Дмитрий Калабухов сравнял результат. Заслуга в ответном голе всецело принадлежит Егору Аксенову, который с центра поля на скорости влетел с мячом в штрафную соперника, а потом четко откатил под удар.

Основное время матча так и закончилось – 1:1, а в серии пенальти точнее и хладнокровнее (тут и удары по центру ворот, и исполнение в стиле Паненки – Ред.) были рязанцы. Эмоций в эту серию добавил дзержинский полузащитник Иван Сутугин. Он точно пробил в угол, а потом то ли спародировал вратаря рязанцев, то ли просто посмеялся – рыбкой упал на бок под смех болельщиков.

Цирковой трюк оценили игроки ФК «Рязань». Когда вратарь Владимир Отмахов отразил в красивом прыжке решающий удар, рыбкой попрыгали поочередно рязанские футболисты Максим Галиев, Дмитрий Баранов и Егор Аксенов. Последний к тому времени уже был заменен и выбежал на поле порадоваться победе. Почти все трюкачи получили по желтой карточке.

В четвертом отборочном раунде (1/32 финала) ФК «Рязань» встретится с командой Первой лиги. Жеребьевка состоится 15 сентября.

Полностью игру и серию пенальти можно посмотреть на Матч ТВ.